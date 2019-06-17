Трамп и Си Цзиньпин могут возобновить торговые переговоры на G20

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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут договорится о возобновлении торговых переговоров на саммите G20, пишет The Wall Street Journal.

Об этом заявил глава министерства торговли США Уилбур Росс.

По его словам, Трамп и Си Цзиньпин могут договориться о новых базовых правилах для переговоров.

Он также усомнился в том, что лидеры смогут заключить торговую сделку на G20.

Росс подчеркнул, что в ситуации вокруг торгового соглашения двух стран «виноват» Китай.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудит с Си Цзиньпином права человека.