Трамп и Си Цзиньпин могут возобновить торговые переговоры на G20
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут договорится о возобновлении торговых переговоров на саммите G20, пишет The Wall Street Journal.
Об этом заявил глава министерства торговли США Уилбур Росс.
По его словам, Трамп и Си Цзиньпин могут договориться о новых базовых правилах для переговоров.
Он также усомнился в том, что лидеры смогут заключить торговую сделку на G20.
Росс подчеркнул, что в ситуации вокруг торгового соглашения двух стран «виноват» Китай.
Ранее сообщалось, что Трамп обсудит с Си Цзиньпином права человека.