Индия введет пошлины на товары из США
Индийская сторона решила повысить пошлины на ряд продуктов из США. Об этом сообщает CNN Business со ссылкой на документ индийского минфина.
Как отмечается, под пошлины попадут яблоки, миндаль, чечевица и несколько химических продуктов. Повышение тарифов произойдет уже с 16 июня.
Индийская сторона не назвала сумму, на которую хотят ввести пошлины, но до этого Нью-Дели сообщал о сумме около $241 млн.
Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.
Ранее сообщалось, что США шантажируют Индию из-за российских С-400.