Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс

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Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, обещания были сделаны в ходе рабочей поездки Зеленского в Мариуполь, где он посетил мультихаб Spalah.

По его словам, бизнес является «кровью» для организма страны.

«Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать», — пояснил Зеленский.

Он также отметил важность развития инфраструктуры в Донбассе, добавив, что в скором времени в этот регион начнутся инвестиционные влияния.

Ранее Зеленский назвал свой ключевой приоритет.