Си Цзиньпин назвал идеальный способ разрешения торговых споров

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что торговые споры нужно решать на основе консультаций. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, он заявил, что принцип протекционизма не помогает в решении торговых споров.

По его словам, необходимо действовать, исходя из правил многосторонней торговли, вместо подходов односторонности.

Он заверил, что КНР будет укреплять дружественное взаимодействие с другимистранами на основе принципов мирного сосуществования.