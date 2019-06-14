Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС

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Киев предложил Кишиневу импортировать газ из Евросоюза через украинскую ГТС. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Украина предложила Молдавии поставки газа по так называемым реверсным схемам.

Как отмечается, таким образом Киев решил «минимизировать риски» от возможной приостановки транзита российского газа.

При этом Украина также предложила Молдавии создать собственный страховой запас газа в украинских хранилищах.

Ранее сообщалось, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину.