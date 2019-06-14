«Роснефть» обвинила Reuters во взломе соцсетей и тотальной слежке

Информагентство Reuters занимается тотальной слежкой с использованием технологий спецслужб, а также со взламыванием закрытых аккаунтов в социальных сетях в отношении главы «Роснефти» Игоря Сечина и членов его семьи.

С таким заявлением в пятницу выступила сама компания в ответ на публикацию агентства о перелетах самолетов компании, которая также охарактеризовала материал как вмешательство в служебную деятельность компании, так и в частную жизнь, неприкосновенность которой гарантирована Конституцией РФ.

Список из 290 перелетов, приведенный самим Reuters, указывает на крайнюю напряженность графика главы «Роснефти» Игоря Сечина, отмечает НК.

При этом Reuters из открытой информации усмотрел служебную необходимость перелетов лишь в 42 случаях, хотя агенство и оговорилось, что компания раскрывает далеко не всю информацию о служебных командировках руководства. При этом компания ведет свою деятельность по всему миру и назначает коммерческие переговоры с партнерами по взаимной договоренности.

В компании подчеркнули, что трудовым соглашением Сечина предусмотрено транспортное обеспечение его и сопровождающих его членов семьи в служебных поездках и отпусках. Кроме того, протоколом целого ряда мероприятий с партнерами компании предусмотрено участие в них членов семьи.

Опубликованный Reuters материал вызывает недоумение и обоснованные подозрения в наличии целенаправленного заказа. «Компания рассматривает вопрос о судебной защите нарушенных прав», — говорится в заявлении НК, которая также подчеркнула, что давление, оказываемое на главу «Роснефти», синхронизируется с активизацией санкционных действий в отношении стран, в которых работает компания.

В пятницу Reuters опубликовало информацию с анализом более 290 рейсов корпоративного самолета «Роснефти», а также со ссылками на личные аккаунты в социальных сетях бывшей жены руководителя компании Игоря Сечина и её окружения, в частности певицы Аниты Цой. Ранее «Роснефть» предупреждала о готовящейся публикации и выпустила комментарий к запросу агентства.