Цены на бензин выросли на 2,8%

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на бензин в мае выросли на 2,8% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, регулятор ожидает сдержанного роста цен на топливо в России.

Она также добавила, что цены на бензин сохранятся на прежнем уровне.

Ранее в ФАС рассказали, что будет с ценами на бензин.