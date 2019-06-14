National Interest: Трампу следует договориться с КНР, пока не слишком поздно

Как пишет The National Interest, если США превратит Пекин в «монстра», это сделает американцев беднее и менее защищенными. Возможные последствия торговой войны между США и Китаем могут выйти далеко за рамки пошлин на товары, которыми угрожает американский президент Дональд Трамп, и потребительских цен.

Чем дольше тянется торговое противостояние сторон, тем больше риск, что Трамп несерьезно относится к мирному урегулированию противоречий с КНР. В Пекине сторонники жесткой линии в отношении США уже заявляют о том, что карательными мерами Вашингтон стремится сдержать развитие Китая. В настоящее время для американской стороны важно убедить лидеров Китая, что США не стремятся к противостоянию в духе холодной войны и отношения между странами могут быть улучшены.

Несомненно, что США гораздо более могущественны, чем Китай, практически во всех областях, но при этом не управляют Восточной Азией и не имеют власти принимать решения за КНР. Несмотря на критику в адрес Китая из-за нарушения прав человека, США должны быть реалистичны в отношении уступок, которых можно добиться от Китая. Торговая война Трампа — яркий пример «битвы, которую не стоит вести». Разумеется, есть много такого, что Пекин мог бы сделать для более дружелюбных отношений с Вашингтоном, но нельзя требовать от КНР слишком многого, США тоже должны проявить гибкость. Снижение ( и в конечно счете отмена) тарифов на китайские товары могло бы стать хорошим началом.