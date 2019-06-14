Welt рассказала о парадоксе санкций против России

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Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер подвергся критике за призыв отменить антироссийские санкции. Как пишет Die Welt, нашлись и те, кто его поддержал, — премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов, премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке и премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Отмечается, что Саксония экспортирует в Россию машины, автомобили и запчасти. В 2013 году объем такого экспорта составлял €1,3 млрд, к 2018 году он сократился на 60%. В Тюрингии разница составила 22%. Исследования воздействия санкций на немецкую экономику приходят к разным результатам. Так, в 2017 году Восточный комитет немецкой экономики заявил, что сумма ущерба оценивается в миллиарды евро, причем речь идет о двузначных и трехзначных цифрах. Однако по мнению саксонского министерства экономики, негативные последствия антироссийских санкций для рынка рабочей силы федеральной земли зафиксированы не были. Их перекрыли последствия спада в российской экономике и снижение цен на нефть.

По словам эксперта Института экономических исследований города Галле Оливера Хольтемеллера, снижение экспорта в Россию не объясняется только антироссийскими санкциями. Он пояснил, что санкции Евросоюза против России и ответные меры стали в совокупности большой нагрузкой для экономики Германии.

Как пишет издание, если санкции против России отменят, минэкономики Саксонии ожидает «лишь незначительный положительный эффект».