Чиновников лишат незадекларированных доходов

Минюст России готовит механизм изъятия у чиновников не только имущества, но и средств со счетов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.

Как отмечается, законопроект распространяться на лиц, обязанных ежегодно подавать декларации о доходах.

Ранее сообщалось, что в Минюсте объяснили, что значит коррупция по «объективным причинам».