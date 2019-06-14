Порошенко нашел способ закрыть вопрос о воровстве российского газа

Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что никто не будет обвинять украинскую сторону в краже российского газа, если в стране продолжится его политическая линия. Об этом Порошенко сказал украинским СМИ.

Он также подчеркнул, что Украина может стать энергонезависимым государством, если его линия продолжится.

«Украина будет энергонезависимым государством и не потребует российского газа ни по какой цене», — отметил Порошенко.

Ранее Порошенко понадеялся взыскать с России более $4,5 млрд по газовым контрактам.

Также до этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал жителей страны потреблять меньше газа.