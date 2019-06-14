Forbes назвал самых богатых рэперов мира

Forbes опубликовал список самых богатых рэперов в мире. Список появился в журнале в среду, 13 июня.

Самым богатым рэпером был признан — Jay-Z. Он стал первым хип-хоп артистом, чье состояние превысило $1 млрд. Как отмечается, исполнитель владеет долей бренда шампанского Armand de Brignac Champagne и долей в стриминговом сервисе Tidal, вкладывает инвестиции в различные компании, у него также есть коньячный бренд D«Ussé. Кроме того, приносит доход основанная им компании Roc Nation. Также у него есть музыкальный каталог и своя коллекция предметов искусства, которая оценивается в $70 млн.

На втором месте расположился рэпер и продюсер Dr. Dre. Журнал оценил только стоимость его активов в $800 млн. На третьем месте — хип-хоп исполнитель Diddy, ранее известный как Puff Diddy и P. Diddy. Его состояние оценивается в $740 млн. Далее идет Канье Уэст с $240 млн.

Замыкает топ-пять самых богатых рэперов мира 32-летний канадец Drake. Он имеет $150 млн.