ФАС завершила проверку цен на плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела проверку после появления в СМИ данных о росте цен на билеты в плацкарт в июне-августе 2019 года. Результаты опубликованы на сайте организации.

Отмечается, что в ходе проверки были проанализированы цены на билетах в поездах, следующих из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Смоленск, Ярославль, Ижевск, Ростов-на-Дону, Псков, Казань, Калининград и Вологду.

«ФАС России не выявила факторов необоснованного резкого роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на июнь-август 2019 года по отношению к маю 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор »Федеральной пассажирской компании», которая является «дочкой» РЖД, Петр Иванов заявил, что повышения цен на проезд в общих и плацкартных вагонах нет.