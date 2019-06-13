В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

<img src="//img.gazeta.ru/files3/217/11754217/upload-RIAN_5503112.HR-pic905-895x505-60172.jpg">

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Об этом сообщает RT.

По словам Селезнева, в России, в отличие от других стран мира, достаточно своих углеводородов. Страна является одним из лидеров по их добыче, поэтому освобождаться от этого преимущества было бы глупо.

«…Чубайс предлагает один из вариантов ухудшения положения — обложить налогом то, что у нас наоборот должно получать всевозможные преференции», — сказал Селезнев.

Он подчеркнул, что в настоящее время вводить такой налог нельзя, так как он приведет в том числе к подорожанию потребительских товаров.

Ранее Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. По его словам, данный налог позволит стимулировать промышленников «снижать выбросы».