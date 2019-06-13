В Лондоне признали невозможность Brexit 31 октября

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Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что выход Лондона из состава ЕС 31 октября является неосуществимой задачей. Об этом сообщает The Times.

«Я полагаю, что невозможно сделать это к 31 октября», — сказал Хаммонд.

По его словам, стремление к неподготовленному Brexit похоже на «движение к краю пропасти».

Он также добавил, что большинство в британском парламенте против Brexit без сделки с ЕС.

При этом кандидат в премьеры Британии Борис Джонсон пообещал, что Brexit состоится 31 октября.

Ранее сообщалось, что Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit.