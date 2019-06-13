В Лондоне признали невозможность Brexit 31 октября
Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что выход Лондона из состава ЕС 31 октября является неосуществимой задачей. Об этом сообщает The Times.
«Я полагаю, что невозможно сделать это к 31 октября», — сказал Хаммонд.
По его словам, стремление к неподготовленному Brexit похоже на «движение к краю пропасти».
Он также добавил, что большинство в британском парламенте против Brexit без сделки с ЕС.
При этом кандидат в премьеры Британии Борис Джонсон пообещал, что Brexit состоится 31 октября.
Ранее сообщалось, что Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit.