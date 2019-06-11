В Совфеде прокомментировали требования Украины по газу в Черном море

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал оценку заявлению представителя Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елены Зеркаль относительно запасов газа в Черном море. Об этом сообщает RT.

По мнению Зеркаль, запасы газа в Черном море могут позволить Украине стать энергетически независимой.

«В своих территориальных водах делайте что хотите. Что касается шельфа, который не принадлежит Украине: они же не будут добывать нефть на шельфе, принадлежащем Российской Федерации? Что касается Керченского пролива, то он является проливом внутреннего моря… правила судоходства или каких-то работ должны идти по согласованию двух стран», — заявил Джабаров.

Он также добавил, что никакого запрета на доступ к нефти и газу в Черном море нет.

Ранее сообщалось, что Украина потребовала право на добычу газа в Черном море.