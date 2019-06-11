Welt: Трамп перестает внушать страх своим торговым противникам

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Сначала Европа, потом Китай, теперь Мексика: президент США Дональд Трамп сначала угрожает максимальными пошлинами, а в последнюю минуту отступает. Возможно, и ситуация с Huawei закончится для Китая хорошо, пишет Die Welt.

Трамп угрожал ввести пошлины в 5% на импортируемые из Мексики товары, позднее они могли вырасти до 25%, однако в пятницу, 7 июня, он дал зданий ход. Это произошло в последний момент, когда до введения пошлин оставалось не более 48 часов. Многих удивило изменение его решения, в конце концов Трамп на протяжении многих месяцев пытался запугать соседнюю страну.

Мексиканская сторона пообещала отправить на границу с Гватемалой 6 тысяч солдат. Также сотрудники правоохранительных органов задержали многих людей, занимающихся нелегальным ввозом мигрантов, и несколько сотен мигрантов. Все эти меры не кажутся политикой, которая надолго ограничит поток беженцев. Почему же тогда Трамп согласился на сделку?

Экономисты предупреждали, что пошлины, которыми угрожал Трамп, ударили бы не только по мексиканской, но и по американской экономике. Ежедневно товары на миллиарды долларов пересекают границу — ни из какого другого государства США не импортируют столько овощей, фруктов и мяса. Кроме того, многие американские фирмы производят в Мексике машины или запчасти, в случае введения пошлин вся эта продукция бы подорожала. Пошлины сказались бы и на сторонниках американского лидера или тех, кто должен ими стать в 2020 году.