Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА «Новости».

Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.

Прогноз по средней цене нефти Brent на 2020 год остался на уровне $67.

Ранее американская сторона вновь начала поставки венесуэльской нефти.