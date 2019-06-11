Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций «РЕСО-Лизинг»

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска двухлетних облигаций лизинговой компании «РЕСО-Лизинг», сообщает финансовая организация. Объем выпуска серии БО-П-04, который стал первой сделкой банка с этой компанией, — 5 млрд руб. Роуд-шоу длилось около двух месяцев.



Первоначально индикативная ставка 1-го купона была установлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых. Из-за высокого спроса ставка установлена ниже — на уровне 9,3%. Объем спроса на облигации достиг 13,7 млрд руб., всего подано более 50 заявок, наибольшую активность проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы.



«Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России. Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов», — отметил заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак.



Другими организаторами сделки выступили BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Совкомбанк. Агент по размещению - Альфа-Банк. Техническое размещение бумаг на бирже состоялось 11 июня 2019 года.



«С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с широким кругом инвесторов. Результат превзошел наши ожидания. Это, наверное, первое размещение дебютного эмитента, которое состоялось без выставления заявок организаторами и с таким количеством инвесторов в книге», - указала инвестиционный управляющий группы «РЕСО» Мария Селютина.