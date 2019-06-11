Россия будет платить пенсии мигрантам

Российская сторона начнет выплачивать денежные пособия прибывшим в страну на заработки из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Иностранец будут получать пенсию из Пенсионного фонда страны, в которой работал, делал взносы и получил право на страховую пенсию по старости. Страна будет выплачивать ему деньги после его возвращения на родину либо переезда в другую страну ЕАЭС, уточняет издание.

Как отмечается, это нововведение было разработано еще весной 2019 году. Планируется, что члены ЕАЭС подпишут его до конца года.

Ранее была названа сумма, на которую живут российские пенсионеры.