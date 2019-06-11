Арестованы 4 фигуранта по делу о «грязи» в «Дружбе»

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Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов по делу о хищении нефти и «грязи» в нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Как отмечается, фигурантов — Дмитрия Никишова, Владимира Матюхина, Романа Гладкова и Романа Якушева — арестовали до 30 июня.

В суде отметили, что они являются подозреваемыми по ст. 215.3 УК России, то есть самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность.

Ранее сообщалось, что Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефть.

Проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию по «Дружбе», возникла еще в апреле. По этой причине Белоруссия, а также Украина, Польша, Словакия и Венгрия приостанавливали прием российской нефти.