Порошенко: экономической блокады Донбасса нет

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Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам главы государства, власти Киева не устраивали экономическую блокаду региона.

«Я скажу сенсационную фразу: никакой блокады нет. Есть мое ответственное решение», — заявил Порошенко.

Он добавил, что это решение было принято после национализации предприятий самопровозглашенными ДНР и ЛНР и введении в них рублевой зоны.

Ранее Министерство иностранных дел России выразило надежду на то, что новые киевские власти не будут провоцировать саботаж минских соглашений.