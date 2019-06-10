Трамп поставил Китаю ультиматум

Президент США Дональд Трамп заявил, что если председатель КНР Си Цзиньпин не придет на встречу лидеров G20, то США немедленно введут новые пошлины, передает CNBC.

По его словам, он будет «невероятно счастлив» ввести новые пошлины, если Китай не пойдет на встречу.

Саммит «Большой двадцатки» в этом году пройдет в Осаке 29 июня.