Сотрудница «Алросы» попалась на краже алмазов на миллионы долларов

Сотрудница крупнейшей алмазодобывающей российской компании «Алроса» с сообщниками была задержана за кражу более 500 алмазов и бриллиантов, сообщает РИА «Новости»

По данным официального представителя СК Светланы Петренко, сумма украденного исчисляется миллионами долларов.

«По версии следствия, подозреваемая и двое ее сообщников осуществляли на постоянной основе хищения и последующий незаконный сбыт алмазного сырья.

Следствие полагает, что сотрудница «Алросы» была ответственной за кражу камней, посредники же отвечали за сбыт.

Подозреваемые были задержаны при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб. У них изъято около 500 необработанных алмазов массой более 2 тысяч карат и 11 бриллиантов стоимостью более $3 млн.

По факту заведено уголовное дело.