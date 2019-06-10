Стала известна дата запуска поездов по Крымскому мосту

И.о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста начнется ориентировочно 9-10 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что билеты начнут продавать за 45 суток до открытия движения, то есть в октябре.

Он также отметил, что билеты можно будет приобрести в билетных кассах «Крымской железной дороги». Помимо этого, обсуждается возможность покупки билетов через интернет.

Назарян уточнил, первые два поезда будут следовать по маршруту Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва. Цена билетов не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Крыму ждут открытия ж/д сообщения по Крымскому мосту раньше срока.