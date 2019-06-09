Рамзан Кадыров назвал доход за 2018 год

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах за прошлый год. Она размещена на официальном сайте правительства региона.

Как отмечается, речь идет о периоде с 1 января по 31 декабря прошлого года.

«За отчетный год общая сумма доходов Главы ЧР составила 7 581 174,29 рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что его доходы увеличились на 700 тысяч по сравнению в прошлым годом. Кроме того, в его собственности находятся участок в 3668 кв.м и дом площадью 2344,3 кв.м.

Ранее сообщалось, что самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2018 года стал Григорий Аникеев.