Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино

Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина «Остров». Об этом сообщают «Вести.Ru».

По его словам, трех исполнителей убийства удалось поймать сразу, однако они ничего не знали о своем заказчике и посредниках.

Тогда, отметил Хомицкий, следователи стали искать того, кому убийство Козлова было выгодно, и их подозрения пали на одного банкира Френкеля.

«Когда Козлов закрывал один банк Френкеля, он открывал другой. Закрывал другой — открывал третий», — отметил Хомицкий.

Вскоре, добавил он, была задержана посредница Лиана Аскерова. Накануне по телевидению показали фильм Лунгина, где рассказывается об искуплении за убийство.

Холмицкий пояснил, что на допросе зашла речь о фильме «Остров», и девушка призналась, что заказчиком убийства был Френкель.

Козлов и его водитель были убиты 13 сентября 2006 года в Москве. Френкель в ноябре 2008 года был приговорен к 19 годам колонии.