Корпорация МСП, Банк Интеза и Интеза Санпаоло поддержат российский и итальянский бизнес

8 июня 2019 года на полях Петербургского международного экономического форума Корпорация МСП, Банк Интеза и Интеза Санпаоло подписали Протокол о намерениях.

Со стороны Банка Интеза и Интеза Санпаоло документ подписал председатель Совета директоров Банка Интеза, глава Представительства Интеза Санпаоло в Москве г-н Антонио Фаллико, со стороны Корпорации МСП – генеральный директор Александр Браверман.

Документ предусматривает сотрудничество в сфере оказания финансовой и нефинансовой поддержки проектов, реализуемых российскими и итальянскими субъектами МСП на территории России и Италии.

Важным направлением взаимодействия в рамках Протокола является реализация проекта по разработке и запуску в Италии электронного ресурса – аналога Портала Бизнес-навигатора МСП.

Стороны также договорились создать специальную рабочую группу с участием профильных экспертов для разработки концепции геомаркетингового информационного онлайн-ресурса для итальянского бизнеса.

Корпорация МСП совместно с Банком Интеза разработают механизмы для обеспечения полноценного доступа представителей итальянских компаний, заинтересованных в создании бизнеса на территории России, к сервисам Портала Бизнес-навигатора МСП.

В целях повышения уровня локализации производств итальянских компаний на территории России и расширения рынков сбыта российских субъектов МСП за счет встраивания в их цепочки поставщиков запланировано проведение мероприятий, направленных на установление деловых контактов российским и итальянским бизнесом: биржи контактов (B2B), семинары, дни поставщиков и др.