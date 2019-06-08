Вагоны-рестораны могут исчезнуть в поездах дальнего следования

Вагоны-рестораны могут исчезнуть из некоторых поездов дальнего следования. Об этом заявил гендиректор «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД) по перевозкам пассажиров дальнего следования Петр Иванов, передает РИА «Новости».

По его словам, сохранить вагоны-рестораны получится не везде. Точно они останутся нетронутыми там, где обслуживаются детские группы. Под удар могут попасть ночные поезда. Иванов подчеркнул, что вагоны-рестораны в ночное время не пользуются большой популярностью у пассажиров.

«Что касается регулярных поездов. Вагоны-рестораны на большинстве направлений, где они есть сейчас, сохранятся», — заключил Иванов.

В заключении он сказал, что в стране будут оптимизированы поезда и убраны вагоны-рестораны там, где в них нет необходимости.