Вице-премьер РФ внес ясность в ситуацию с производством SSJ 100 после ЧП

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Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что самолеты Sukhoi Superjet 100 продолжат производить, даже после ЧП в Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нет необходимости пересматривать весь проект, после катастрофы. Вице-премьер добавил, что нет никаких подтверждений, что майский инцидент в Шереметьево произошел по вине самолета. Он считает, что причинами авиакатастрофы стала «совокупность факторов, в том числе и человеческих».

«Накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое», — отметил Борисов.

Он рассказал, что после ЧП самолет все еще пользуется спросом на внутреннем российском рынке и за рубежом. Он подчеркнул, что поэтому выпуск самолетов SSJ 100 продолжится.

«Подвергать сомнению сам проект нет никаких причин», — сказал Борисов.

Ранее сообщалось, что МАК реконструировал полет разбившегося SSJ-100 в Шереметьево.

В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.