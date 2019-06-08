Вице-премьер РФ внес ясность в ситуацию с производством SSJ 100 после ЧП
Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что самолеты Sukhoi Superjet 100 продолжат производить, даже после ЧП в Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, нет необходимости пересматривать весь проект, после катастрофы. Вице-премьер добавил, что нет никаких подтверждений, что майский инцидент в Шереметьево произошел по вине самолета. Он считает, что причинами авиакатастрофы стала «совокупность факторов, в том числе и человеческих».
«Накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое», — отметил Борисов.
Он рассказал, что после ЧП самолет все еще пользуется спросом на внутреннем российском рынке и за рубежом. Он подчеркнул, что поэтому выпуск самолетов SSJ 100 продолжится.
«Подвергать сомнению сам проект нет никаких причин», — сказал Борисов.
Ранее сообщалось, что МАК реконструировал полет разбившегося SSJ-100 в Шереметьево.
В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.