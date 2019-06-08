США ввели новые санкции против Ирана

Американское министерство финансов ввело санкции в отношении Ирана. Об этом сообщает «The Voice of America» со ссылкой на главу министерства Стивена Мнучина.

По данным издания, санкции ввели против нефтехимических предприятий Ирана. В частности, в отношении иранского холдинга Persian Gulf Petrochemical Industries Company, который обвиняется в финансировании Корпуса стражей исламской революции (КСИР), из-за атаки которого, по мнению Пентагона, пострадали два саудовских танкера, корабль ОАЭ и норвежский танкер на побережье ОАЭ.

«Вводя санкции…, мы планируем отказать в финансировании ключевым игрокам нефтехимического сектора Ирана», — отметил Мнучин.

Ранее сообщалось, что Иран секретным оружием потопит корабли США.