Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

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Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад. Об этом сообщает Reuters.

По данным конгрессменов Питера ДеФазио и Рика Ларсена, о неисправности сигнальной лампы, находящейся в кабине пилотов, стало известно в 2017 году.

«Корпорация Boeing… решила отложить ее исправление до 2020 года», --говорится в сообщении.

Ранее Федеральное авиационное управление США признало, что некоторые детали авиалайнеров Boeing 737 MAX и 737 NG были изготовлены с дефектами.