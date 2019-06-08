Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад. Об этом сообщает Reuters.
По данным конгрессменов Питера ДеФазио и Рика Ларсена, о неисправности сигнальной лампы, находящейся в кабине пилотов, стало известно в 2017 году.
«Корпорация Boeing… решила отложить ее исправление до 2020 года», --говорится в сообщении.
Ранее Федеральное авиационное управление США признало, что некоторые детали авиалайнеров Boeing 737 MAX и 737 NG были изготовлены с дефектами.