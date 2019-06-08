Трамп: США и Мексика достигли соглашения

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США достигли соглашения с Мексикой. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, Мексика согласилась пойти на усиление контроля на границе с Соединенными Штатами, что поможет бороться с нелегальной иммиграцией.

«Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Мексикой», — заявил Трамп.

Он добавил, что пошлины на мексиканские товары приостановлены на неопределенный срок.

Ранее Трамп заявил, что если США и Мексика 6 июня не придут к соглашению по вопросу о пошлинах и мигрантах, то уже с понедельника, 10 июня, Вашингтон введет 5%-ые пошлины на мексиканские товары.