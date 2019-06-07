«Роснефть» и Восточный комитет германской экономики договорились о сотрудничестве

ПАО «НК «Роснефть» и Восточный комитет германской экономики в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума подписали Соглашение о сотрудничестве в области технологического развития.

Соглашение подписали Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям НК «Роснефть» Андрей Шишкин и Генеральный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

Документ закрепляет намерение сторон изучить перспективы взаимодействия в области использования энергоэффективных технологий, автоматизацию процессов на предприятиях нефтегазохимии, инновационного развития, а также возможность локализации производства немецкого оборудования на территории РФ.

В ходе проведенных переговоров «Роснефть» и Восточный комитет германской экономики выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества.