Калви не приедет на ПМЭФ

Основатель Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, выразил сожаление, что, вероятно,не попадет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

Как сообщил его адвокат Дмитрий Савочкин, у Калви есть ряд запретов, он не может ни с кем общаться, кроме адвокатов.

«Он не просил передавать бизнес-сообществу благодарность, но в разговоре об его поездке на форум он выразил сожаление, что, по-видимому, не поедет на Питерский форум», — сказал Савочкин.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил, что по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви назначена новая независимая экспертиза.