NBC: Австрия выдаст США украинского олигарха Фирташа

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Австрия может выдать США украинского олигарха Дмитрия Фирташа в первую неделю июля. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на письмо адвоката бизнесмена.

По данным телеканала, Фирташа могут выдать американским властям, если Верховный суд Австрии признает действительным его экстрадицию в США.

Как отмечается, следующие заседание суда назначено на 25 июня.

При этом адвокат бизнесмена просит суд в США снять с Фирташа обвинения в подкупе официальных лиц.

Ранее СМИ сообщили, что Фирташ с симпатией относится к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.