NBC: Австрия выдаст США украинского олигарха Фирташа
Австрия может выдать США украинского олигарха Дмитрия Фирташа в первую неделю июля. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на письмо адвоката бизнесмена.
По данным телеканала, Фирташа могут выдать американским властям, если Верховный суд Австрии признает действительным его экстрадицию в США.
Как отмечается, следующие заседание суда назначено на 25 июня.
При этом адвокат бизнесмена просит суд в США снять с Фирташа обвинения в подкупе официальных лиц.
Ранее СМИ сообщили, что Фирташ с симпатией относится к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.