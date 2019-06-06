Росконгресс станет организатором Всемирного энергетического конгресса

Фонд Росконгресс станет организатором 25-го Всемирного энергетического конгресса в России и заседания Исполнительной ассамблеи между Мировым энергетическим советом, Российским национальным комитетом Мирового энергетического совета и Фондом Росконгресс, согласно сообщению, поступившему в «Газету.Ru».

На подписании договора об организации, которое состоялось на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, присутствовали заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак.

«Росконгресс будет полностью отвечать за организацию как самого мероприятия, так и социальных программ в рамках Конгресса, организацию Конгресса будущих лидеров в сфере энергетики и заседание Исполнительной ассамблеи», – заявил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Он также отметил, что проведение является «важным» событием для России. За право принять у себя мероприятие также боролись Португалия и США.

Всемирный энергетический конгресс, проходящий раз в три года, должен состояться в 2022 году в Санкт-Петербурге.