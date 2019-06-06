Почта банк запустит продажу ОФЗ для населения

Почта банк запустит продажу облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) в третьем квартале 2019 года, сообщила кредитная организация.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «ВТБ Капитал Инвестиции» и Почта банк подписали договор об оказании клиентам банка брокерского обслуживания в банке ВТБ. Клиенты получат возможность управлять своими ОФЗ в онлайн-каналах банка.

Так, пользователи мобильного и интернет-приложений смогут осуществлять все операции с облигациями дистанционно. Функционал разработан на основе технологии API по открытию и регистрации брокерского счета онлайн. В рамках этой технологии все документы формируются в электронном виде и подписываются клиентом простой электронной подписью. Такая система гарантирует безопасность и экономит время.

Банк сообщил, что с запуском продаж ОФЗ расширяет линейку инвестиционных продуктов для клиентов. В мобильном приложении банка сейчас можно дистанционно размещать денежные средства в ПИФы »ВТБ Капитал Управление Инвестициями».

Договор подписали главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов и президент – председатель правления Почта банка Дмитрий Руденко.

«Я уверен, что привлекательность инвестиционных продуктов и, в частности, облигаций федерального займа, будет только расти вместе с уровнем финансовой грамотности населения. Наша миссия – сделать банковские услуги максимально доступными в любом уголке страны. Оплачивать счета за ЖКХ и пополнять баланс мобильного телефона нажатием нескольких кнопок – уже привычное дело, а ещё несколько лет казалось, что это передовые технологии. Вскоре мы предложим через «Почта Банк Онлайн» инвестировать в облигации и получать от этого доход, таким образом расширив возможности клиента управлять своими финансами, в какой бы точке страны он ни находился», – отметил Руденко.



«ВТБ Капитал Инвестиции» занимается управлением инвестициями на российском рынке. Объем активов под управлением по состоянию на конец мая составил 1,7 трлн рублей.

«Почта России» и ВТБ владеют по 49,9% акций Почта банка, две акции принадлежать главе кредитной организации Дмитрию Руденко. По итогам 1 квартала 2019 года сеть банка включает более 18 000 точек обслуживания в 83 регионах России, а клиентская база достигла почти 11 млн человек.