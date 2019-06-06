Трамп угрожает Китаю повысить пошлины на $300 млрд

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может ударить по Китаю новыми пошлинами. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, он может повысить их как минимум на $300 млрд. И он сказал, что сделает это «в нужное время».

«На наших переговорах с Китаем происходит много интересного. Посмотрим, что будет дальше», — отметил Трамп.

По его мнению, китайская сторона очень хочет заключить торговую сделку с США.

Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из Мексики с 10 июня.