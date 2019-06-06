Объем инвестиций США в экономику РФ оценил глава Американской торговой палаты

Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко сообщил, что совокупные инвестиции американских компаний в РФ превышают $85 млрд. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

По его словам, реальная величина экономических связей между Россией и США более чем в 8 раз выше, чем официальные данные российской статистики.

«По нашим оценкам, совокупные инвестиции американских компаний в России превышают $85 млрд», — сказал Родзянко.

Он пояснил, что официальная статистика складывает все инвестиции всех стран в Россию, в то время как Американская торговая палата учитывает, сколько компания вложила в Россию, из какой бы страны она эти инвестиции ни делала.

«Очень много корпоративных денег американских компаний находятся за пределами США», — добавил Родзянко.

Полное интервью с президентом Американской торговой палаты в России Алексисом Родзянко можно прочитать на «Газете.Ru».