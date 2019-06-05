ЕС одобрил новые санкции против РФ

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Евросоюз одобрил продление санкций в отношении Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, ЕС намерен продлить антироссийские санкции по Крыму до 23 июня 2020 года.

Как отмечается, это решение будет принято 18-20 июня.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС усилить санкции против России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.