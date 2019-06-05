ЕС одобрил новые санкции против РФ
Евросоюз одобрил продление санкций в отношении Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, ЕС намерен продлить антироссийские санкции по Крыму до 23 июня 2020 года.
Как отмечается, это решение будет принято 18-20 июня.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС усилить санкции против России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.