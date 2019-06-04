Зеленский отказался быть на стороне Коломойского

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с «Приватбанком» будет защищать государство и граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют», — сказал Зеленский.

По его словам, он не собирается «быть на стороне» экс-владельцев «Приватбанка», одним из которых является украинский олигарх Игорь Коломойский.

Ранее СМИ сообщили, что НБУ и «Приватбанк» выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.