В Крыму отреагировали на возможное продление санкций ЕС против полуострова

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский рассказал, что может стать с полуостровом, если ЕС введет новые санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Полонского, новые антироссийские санкции против Крыма не повлияют на развитие экономики полуострова.

«С каждым годом Крым становится все более самодостаточным субъектом», — подчеркнул Полонский.

Он отметил, что когда-нибудь Евросоюз убедится в том, что санкции не приносят желаемого результата.

Ранее сообщалось, что ЕС продлит санкции против Крыма и Севастополя.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.