Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующие данные.

Как отмечается, на 23% выросла почасовая оплата, то есть в среднем до 260 руб./час, у сотрудников сферы здравоохранения и социальных услуг.

Также выросли доходы работников в сферах рыболовства и рыбоводства. Час их работы стоит около 793 руб.

Однако, возглавляет рейтинг работа в нефтедобывающих и газодобывающих компаниях, где можно получить около 739 руб. за час.

Как уточняет издание, эти данные касаются сфер деятельности, а не определенных профессий россиян.

Ранее сообщалось, что 18% россиян пожаловались на снижение зарплат.