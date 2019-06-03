Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

Поступления от внутреннему НДС после его повышения до 20% относительно ВВП показали нулевую динамику, сообщает RNS.

Как говорится в «Мониторинге экономической ситуации в России», подготовленном экспертами РАНХиГС и Института Гайдара, в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, роста поступлений не произошло.

Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года — 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.

Среди причин нулевой динамики приводятся, в том числе, перенос части сделок на конец 2018 года в преддверии роста ставки и падение налоговой базы как реакция на рост ставки.