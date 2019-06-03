Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/163/11835163/Depositphotos_83823368_xl-2015-pic905-895x505-89324.jpg">

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе по случаю празднования Дня России. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным ведомства, рабочий день 11 июня будет сокращенным.

Как отмечается, День России, который празднуется 12 июня, станет выходным днем.

При этом дополнительный выходной ожидает россиян в середине недели, так как в этом году 12 июня выпадает на среду.

Ранее сообщалось, что Минтруд продлит россиянам майские праздники в 2020 году.