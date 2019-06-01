Названа дата переговоров США и Мексики по вопросу пошлин

Глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард заявил, что представители Мексики и США встретятся 5 июня, чтобы обсудить ситуацию относительно введения пошлин на мексиканские товары. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, американскую делегацию возглавит госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Мексиканскую — ваш покорный слуга», — добавил Эбрард.

Он также отметил, что Мексика готова к диалогу и будет защищать свое достоинство.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Tpaмп вводит пошлины на все товары из Мексики, пока мексиканские власти не разберутся с мигрантской проблемой.

После этого в Мексике пообещали не поддаваться на провокации США.