КНР ввела ответные пошлины на товары из США объемом $60 млрд
Власти Китая ввели ответные импортные пошлины на пять тысяч товаров из Соединенных Штатов на сумму $60 млрд. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, пошлины вступили в силу 1 июня в 00.00 по местному времени (31 мая 19.00 мск).
Согласно заявлению комитета по таможенным тарифам Госсовета, пошлины увеличились до 25% в отношении 2493 наименований и до 20% для 1078 товарных позиций.
Еще в отношении 974 американских товаров пошлины повысились до 10%. Последняя, четвертая группа товаров, в которую входит 595 позиций, будет облагаться пошлинами в размере 5%.
Уточняется, что такой шаг был предпринят после того, как США 10 мая повысили пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд с 10% до 25%.