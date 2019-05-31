КНР ввела ответные пошлины на товары из США объемом $60 млрд

<img src="//img.gazeta.ru/files3/217/12171217/RTR3XYEI-pic905-895x505-24927.jpg">

Власти Китая ввели ответные импортные пошлины на пять тысяч товаров из Соединенных Штатов на сумму $60 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, пошлины вступили в силу 1 июня в 00.00 по местному времени (31 мая 19.00 мск).

Согласно заявлению комитета по таможенным тарифам Госсовета, пошлины увеличились до 25% в отношении 2493 наименований и до 20% для 1078 товарных позиций.

Еще в отношении 974 американских товаров пошлины повысились до 10%. Последняя, четвертая группа товаров, в которую входит 595 позиций, будет облагаться пошлинами в размере 5%.

Уточняется, что такой шаг был предпринят после того, как США 10 мая повысили пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд с 10% до 25%.

Ранее КНР обвинила США в экономическом терроризме.