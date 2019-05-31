Cкатерти с золотым гербом заказали в правительстве Новосибирской области
Правительство Новосибирской заказало новое столовое белье с золотой вышивкой, сообщает «Тайга.инфо».
Новосибирское ГКУ «Хозяйственное управление» заказало восемь прямоугольных скатертей и три овальных, также планируется купить 40 салфеток.
«В углу золотой нитью вышивка герб Новосибирской области», — сказано в документах
Ткань для выполнения заказа выбрали пастельных тонов, маломнущуюся, с большим содержанием хлопка.
Начальная цена договора составила 582 тыс. рублей, их выделят из областного бюджета.