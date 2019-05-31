Определен топ самых перспективных профессий
Названы пять наиболее перспективных профессий, сообщает РИА «Новости».
Доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко заявила, что самыми востребованными в ближайшем будущем будут области медицины и информационных технологий.
По ее словам, «люди болеют и будут болеть всегда», а перспективность второй сферы обусловлена растущим спросом на цифровые разработки.
Также востребованными направлениями эксперт назвала дизайн и экономику. Кроме того, в будущем возрастет и спрос на профессии, связанные с опреснением и очисткой сточных вод.
Ранее были названы новые профессии в России.